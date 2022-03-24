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Праздничный концерт «Музыка. Война и мир» пройдет в Пскове

Праздничный концерт «Музыка. Война и мир», посвященный 77-й годовщине Великой Победы, состоится в Псковской областной филармонии 7 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

Изображение здесь и далее: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

В исполнении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области под управлением художественного руководителя и главного дирижера Николая Хондзинского прозвучат симфоническая музыка Георгия Свиридова и Валерия Гаврилина, песни о войне и победе, новой мирной жизни и счастливом детстве. Среди них – легендарные «Священная война» и «Прощание славянки», «Вечер на Рейде», «На сопках Маньчжурии», «Тёмная ночь», «Журавли» и «Катюша».

«История песен – часть истории нашей Родины. Мелодичные и лирические, драматичные и наполненные улыбкой и юмором, они покоряют сердца новых и новых поколений, учат стойкости, мужеству и верности. Концерт позволит перелистать страницы музыкальной летописи славных дел и побед нашей страны», - отметили в ТКД.

Украшением программы станет участие в концерте солистки академии молодых певцов Мариинского театра Цветана Омельчук (меццо-сопрано). Цветана Омельчук - лауреат международного конкурса имени Павла Лисициана (Владикавказ), дипломант международного конкурса Елены Образцовой (Санкт-Петербург) и международного конкурса камерного пения имени Георгия Свиридова (Курск).

Она принимала участие в концертах «Лариса Гергиева представляет» в концертном исполнении оперы «Золушка» Массне (Доротея), камерных концертах и детских спектаклях в Зале Прокофьева.

Концерт «Музыка. Война и мир» начнется в 18.00. Заказать и забронировать билеты можно на сайте филармонии. Кроме того, мероприятие участвует в программе «Пушкинская карта».