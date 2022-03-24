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Солистка Мариинского театра примет участие в концерте «Музыка. Война и мир» в Пскове

В концерте «Музыка. Война и мир», посвященном 77-й годовщине Великой Победы, примет участие солистка Академии молодых певцов Мариинского театра Цветана Омельчук. Концерт пройдет 7 мая в Псковской областной филармонии, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фотографии предоставлены Театрально-концертной дирекцией Псковской области

В исполнении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области под управлением художественного руководителя и главного дирижера Николая Хондзинского прозвучат симфоническая музыка Георгия Свиридова и Валерия Гаврилина.

Солистка Цветана Омельчук исполнит песни о войне и победе, новой мирной жизни и счастливом детстве. В праздничной программе прозвучат такие композиции, как «Священная война», «Прощание славянки», «Вечер на Рейде», «На сопках Маньчжурии», «Темная ночь», «Журавли» и «Катюша».

Цветана Омельчук является лауреатом Международного конкурса имени Павла Лисициана, дипломантом Международного конкурса Елены Образцовой и Международного конкурса камерного пения имени Георгия Свиридова.

Она принимала участие в концертах «Лариса Гергиева представляет» в концертном исполнении оперы «Золушка» Массне (Доротея), камерных концертах и детских спектаклях в Зале Прокофьева.

Начало концерта «Музыка. Война и мир» в 18:00

Заказ и бронирование билетов на сайте филармонии

Мероприятие участвует в программе «Пушкинская карта».