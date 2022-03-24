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Концерт «Музыка. Война и мир» состоялся в Пскове. ФОТО

Праздничный концерт «Музыка. Война и мир» представил Губернаторский симфонический оркестр на сцене Псковской областной филармонии сегодня, 7 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Под управлением художественного руководителя и главного дирижера Николая Хондзинского прозвучали симфоническая музыка Георгия Свиридова и Валерия Гаврилина.

Солистка Академии молодых певцов Мариинского театра Цветана Омельчук исполнила песни о войне и победе. Среди них – «Священная война» и «Прощание славянки», «Вечер на Рейде», «На сопках Маньчжурии», «Темная ночь», «Журавли» и «Катюша».