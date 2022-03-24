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Сцена / Концерты

Музыка памяти: псковский симфонический представил свою версию «Войны и мира»

08.05.2022 09:01|ПсковКомментариев: 0

«Мама очень хорошо помнила конец войны. Она рассказывала, что в тот день все работали. И вдруг кто-то на коне прискакал и сказал, что война закончилась. Как они плакали, как они обнимались! Будто в кино. А песни... Мы когда за столом собирались, пели постоянно. И сейчас нас трогают эти песни до слез. Мы же не зря встаем, когда звучит «День Победы». Для нас это очень близко и дорого».

Псковичка Ольга Матвеевна, которая рассказала нам эту историю, - одна из многих зрителей, пришедших вчерашним вечером в областную филармонию на праздничный концерт «Музыка. Война и мир», посвященный 77-й годовщине Великой Победы. Аншлаг, долгие аплодисменты, цветы, среди которых - обязательные алые гвоздики, как память обо всех, кто отдал в те трагические дни свои жизни за Родину. 

 

Фото здесь и далее: Вадим Боченков

Концерт открыл «Маленький триптих» Георгия Свиридова в исполнении Псковского губернаторского симфонического оркестра под управлением главного дирижера Николая Хондзинского. Музыковеды неоднократно отмечали глубокую связь этого произведения с темой Родины, национальной культуры. Первая часть «Триптиха» целиком построена на интонациях знаменного распева, третья воскрешает образы русской старины. От лиризма и задумчивости - к величавому эпосу - и стуком колес уходящего эшелона в первоначальную тишину: Россия предстала слушателю во всей своей бескрайности и трагической красоте.

Эта тема своеобразно преломилась и в произведении, продолжившем концерт, - эпизодах вокально-симфонической поэмы Валерия Гаврилина «Военные письма». Детство композитора пришлось на тяжелые военные и послевоенные годы. Он вспоминал, что первыми «песнями», которые он услышал, были крики и плач женщин, получивших похоронки. Сам Валерий Александрович лишился отца, когда ему было два года. Композитор говорил, что «Военные письма» - «это драма о женщине, у которой любимый человек погиб во время войны, а она продолжает его ждать до сих пор». Глубоко личную, эмоциональную драму людей военного времени воплотили на псковской сцене солисты академии молодых певцов Мариинского театра, лауреаты международных конкурсов Цветана Омельчук и Дмитрий Горбовский.

Вокальные фрагменты не оставили псковского слушателя равнодушным: пожалуй, каждый зритель в зале мог бы поделиться своей историей о том, как прошла война по его семье. Например, родня Ольги Матвеевны в годы Великой Отечественной войны жила в партизанском крае. «Они очень много помогали - пекли хлеб, стирали для партизан, давали им ночлег, - рассказывает женщина. - Мама всегда вспоминала годы войны с содроганием. Не только она - все родные. У мамы и ее сестер  в 1941 году родились дети, они очень боялись за них. У одной из сестер умер мальчик от кори - потому что лечить было некому во время войны».

У подруги, с которой Ольга Матвеевна пришла на концерт, - свои воспоминания: для Светланы Ивановны война связана с судьбой деда. Он не участвовал в боях: был высококлассным шлифовальщиком, поэтому его оставили работать в цеху - «все для фронта, все для Победы!». Но дед вспоминал, что на войну рвались все мужчины.

А вот псковские ее родные оказались в оккупации, были угнаны в Германию. «К сожалению, последняя папина сестра умерла два месяца назад. 96 лет ей было», - с горечью говорит Светлана Ивановна... Концерт ей понравился. Особенно вторая его часть, песенная. В исполнении оркестра и Дмитрия Горбовского прозвучали «Вечер на рейде», «Темная ночь», «Журавли», «На безымянной высоте», «День Победы. Для Светланы Ивановны все эти песни - воспоминания. О том, как собирались за столом и пели, передавали из поколения в поколение память о том, о чем забывать не стоит. И о тех, кого не забыть никогда.

«"Журавли", "Марш славянки", "День Победы": все должны знать эти мелодии, - уверена Евгения Александровна. - И оркестр, и солисты - все молодцы. Я даже кричала "Браво!". Почему эти песни до сих пор актуальны? Потому что они - навсегда. У меня отец воевал. Муж военный был, погиб. Они в этих песнях».

Очень скоро эти мелодии зазвучат на улицах всех российских городов. Услышит их и Псков. «Я еще за неделю до праздника начинаю их петь, - признается Ольга Михайловна. - Предчувствую, как мы пойдем по Октябрьской площади 9 мая в "Бессмертном полку", и из громкоговорителей будут слышны эти песни, и мы будем им подпевать хором. Мы пойдем всей семьей - у нас три ветерана: два моих дедушки и один - мужа. Они все воевали».

Драматизм и простое величие музыки подчеркивали стихотворные строки, которые звучали на концерте. Особенно проникновенно слушались записи сообщений Совинформбюро. Кто же не узнает голос Юрия Левитана: «Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра без всякого объявления войны германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков». И другое сообщение, спустя четыре года, 8 мая 1945 года: «У меня мурашки побежали, когда я услышал эти слова на концерте», - делится впечатлениями один из подростков-зрителей.

В финале – по традиции - «День Победы». Стоило оркестру начать играть первые аккорды, весь зал встал. Многие воодушевленно подпевали, аплодировали.

«Хоть знаю все слова этой песни, так и не смогла ее спеть вместе со всеми, - рассказывает Елена. - Только начинаю - и сразу слезы на глазах. Вот так всю песню и проплакала. На протяжении восьмидесяти лет считалось, что мой прадед по отцу пропал без вести. Полгода назад я нашла информацию в Интернете о том, что на самом деле он погиб в плену. Выложена карточка с подробными сведениями - дата рождения, рост, девичья фамилия матери, даже отпечаток пальца есть. На этом документе отпечатан черный крест, и написано его имя по-немецки: Wassilij».

По словам Елены, она нашла даже данные о том, где похоронен ее прадед. Летом поедет. «Я должна, - уверена она. - Наконец-то война закончится и для него».

Елена Никитина

Источник: Псковская Лента Новостей
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