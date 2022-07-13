Сцена / Концерты

Изменилось место проведения концерта Николая Носкова в Пскове

Сольный концерт российского музыканта, певца и композитор Николая Носкова перенесен в БКЗ «Псковская областная филармония». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Афиша: Театрально-концертная дирекция Псковской области

«Всем, кто ранее приобрел билеты в Зеленый театр, необходимо обменять на новые в кассе Псковской областной филармонии», - говорится в сообщении.

На этом уникальном концерте будут исполнены всеми любимые хиты из репертуара Николая Носкова и произведения из его нового одноименного альбома, отметили в ТКД.

«Возвращение артиста на сцену совпало с последней работой над пластинкой «Живой», к которой Николай Носков приступил год назад при поддержке своего друга, известного российского продюсера и композитора Виктора Дробыша. Тогда у музыкантов и родилась идея большого концерта с участием друзей певца, который состоялся в декабре 2019 года», - рассказали организаторы.

Этот концерт стал дебютным после долгого отсутствия артиста на сцене. В концерте обязательно прозвучат всеми любимые песни Николая Носкова: «Дай мне шанс», «Снег», «Это здорово», «Паранойя», «Я тебя люблю» и «А на меньшее я не согласен».

Билеты можно приобрести в кассе БКЗ Псковская областная филармония или на сайте.

Ранее, концерт заслуженного артиста России Николая Носкова в Пскове переносили на другую дату.