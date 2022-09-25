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Концерт «Мы вместе» пройдет в Пскове 30 сентября

Концерт «Мы вместе», посвященный референдуму по вхождению Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России, пройдет 30 сентября в сквере имени 60-летия Октября в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Начало мероприятия в 18:00. В программе концерта прозвучат композиции Муслима Магомаева, Виктора Цоя, Ильи Резника, Владимира Матецкого. На сцену выйдут как псковские, так и приглашенные артисты: вокально-эстрадный ансамбль «Талантика» (руководитель - Анна Роор), Анастасия Куклина, ансамбль «Голубые молнии». Завершит концерт известная фолк-группа «Партизан FM».

В исполнении артистов можно будет услышать такие мелодии, как «Кукушка», «Расплескалась Синева», «Верни мне музыку», «Гляжу в озера синие» и другие.

Организаторами концерта выступают правительство Псковской области, комитет по культуре Псковской области, Театрально-концертная дирекция, администрация города Пскова.