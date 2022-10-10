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Юбилейный концерт Сергея Трофимова состоится в Пскове

Юбилейный концерт Сергея Трофимова состоится в Большом концертном зале Псковской областной филармонии 12 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Фото здесь и далее: организаторы концерта

«Немного на нашей эстраде есть музыкантов, интерес к творчеству которых поддерживается без особых усилий. Один из них - заслуженный артист России Сергей Трофимов. Секрет его успеха прост и сложен одновременно - он дарит слушателю всего себя, обнажает свои самые сокровенные переживания без следа фальши. Синергия голоса, музыки и стихов, юмора и лиричности покоряет сразу», - отметили организаторы.

Артист приглашает отметить его 55-летие и провести вечер в теплой дружеской атмосфере под любимые хиты, которые уже давно стали народными.

«Каждая встреча с Сергеем Трофимовым подобна встрече с близким другом: светлые и печальные воспоминания, подступившие слезы и радостный смех - артист мастерски извлекает лучшее из самых потаенных уголков души. Именно в этом и заключается секрет его успеха - в умении поделиться с публикой своей энергетикой и настроением, правильно и точно донести чувства, рассказать простыми словами о самом глубоком, сложном но, главное, знакомом каждому: о любви и ненависти, разлуках и встречах, радости и горе. Строчкой из песни Сергея Трофимова: "И вдруг понимаю - это во мне душа" можно передать всю полноту чувств, которые испытывает зритель после его концерта. За что и любим народом - за умение достучаться до сердца! "Боже, какой пустяк!" - поет Сергей, и мы понимаем, что именно такие "пустяки" - "выкинуть хлам из дома и старых позвать друзей" - украшают жизнь и делают нас чуточку лучше», - рассказали организаторы концерта.

Они добавили, что Сергей Трофимов как явление на российской эстраде уникален не только своим музыкальным и поэтическим дарованием, но и постоянным, искренним и уважительным диалогом со зрителем: «На его концерте не увидишь "пустых" глаз и кресел - его песни и разговоры со слушателями заставят даже самого жестокосердного скептика плакать и смеяться, подпевать и танцевать. Что уж говорить о давних почитателях творчества артиста, а их, считай, целая страна!»

«Не упустите возможность провести тёплый и душевный вечер в компании заслуженного артиста России – Сергея Трофимова!» - призвали организаторы.

Билеты можно приобрести в кассе БКЗ филармонии и на сайте моибилеты.рф.

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