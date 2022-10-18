Праздник национального творчества пройдёт в Доме офицеров в Пскове

Концертно-тематическая программа «Вместе мы большая сила, вместе мы семья» пройдёт в Доме офицеров в Пскове 4 ноября. Псковичей приглашают вместе отметить День народного единства, который символизирует идею национального согласия и сплочения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Доме офицеров.
«Россия - многонациональная страна, объединившая более 160 национальностей! 2022 год объявлен Годом культурного наследия народов России. На территории Псковской области проживают украинцы, белорусы, цыгане, армяне, азербайджанцы, татары, узбеки и молдаване, эстонцы, таджики, чуваши, евреи, латыши, немцы, чеченцы, дагестанцы, поляки, грузины, литовцы, представители малого народа сето, финны», - напомнили организаторы программы.
Перед концертом у псковичей есть возможность посетить интерактивную выставку, которая будет объединять национальные мини-выставки, наполненные предметами быта и произведениями искусства. Прогулка по многонациональному выставочному залу будет проходить в аудио- и видеосопровождении.
В программу мероприятия включены выступления представителей национальных сообществ и творческих коллективов Псковской области, объединённых идеей продвижения народного творчества, сохранения культурных традиций; демонстрации этнокультурного многообразия, самобытности народов и этнических сообществ, проживающих на Псковщине.
На сцене концертного зала творчество многонациональной России представят более 300 молодых исполнителей из Псковской области:
Также в программе запланированы выступления группы «АртМастер», руководитель Андрей Евстафьев; танцевальной группы «Псковского русского народного хора», руководитель Федорова Ирина, вокалиста Николая Буток.
Псковичей ждут на празднике, погружающем в атмосферу единения со всей многонациональной Россией, отметили в Доме офицеров.
Концертно-тематическая программа «Вместе мы большая сила, вместе мы семья» пройдет в рамках завершения проекта «Региональный фестиваль искусств "Центр талантов" на ветрах истории и современности – 2022», посвящённого культурному наследию Псковской области», реализуемого АНО «Центр талантов» и МБУК «Дом офицеров» при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
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