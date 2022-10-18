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Хор Турецкого пригласил псковичей на свой концерт. ВИДЕО

Хор Турецкого пригласил псковичей на свой концерт, который пройдет Большом концертном зале Псковской областной филармонии 24 октября в 19:00.

«Краса и гордость России, её история и достопримечательности - великий город Псков. Мы едем к вам. У меня юбилей, друзья. Подготовлена лучшая программа, которая даст вам отличное настроение и ощущение любви к жизни. Посмотрите, какие люди вас ждут. Не пропусти нас, Псков!» - отметил Михаил Турецкий в видеообращении.

Михаил Турецкий - народный артист России, человек, который посвятил музыке целую жизнь, в честь своего 60-летия представит новую юбилейную программу «Мне 60, и это здорово!».

Билеты можно приобрести в кассе БКЗ, а также на сайте Моибилеты.рф.

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