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Алексей Репников пригласил псковичей на концерт «Виртуозы арфы»

Художественный руководитель и главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Репников приглашает горожан на концерт «Виртуозы арфы», который пройдёт в Большом концертном зале Псковской областной филармонии 10 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Видео: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

«Этот концерт – событие, объединяющее поклонников звучания прекрасного инструмента и солистов оркестров ведущих музыкальных театров России, Санкт-Петербургской и Псковской филармоний», - отметили в ТКД.

На сцену поднимутся:

заслуженная артистка РФ, солистка заслуженного коллектива России академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии Анна Макарова (арфа),

лауреат Международных конкурсов, солистка оркестра Большого театра Ника Рябчиненко (арфа),

лауреат Международных конкуров, солистка оркестра Михайловского театра Татьяна Репникова (арфа),

лауреат международных конкурсов, солистка Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Анастасия Михайловская (арфа),

Вероника Григорьева (арфа),

Елизавета Бокова (сопрано).

В программе:

Г. Ф. Гендель Прелюдия и Токката, А. Цабель «Маргарита за прялкой», Д. Хенсон-Конант «Наталиана», Х. Родриго Аранхуэсский концерт, часть 2-я «Адажио», С. Рахманинов «Сирень», Русская народная песня «Реченька», Х. Родриго Концертная серенада, часть 1-я Estudiantina, А. де Кабесон «Вариации на рыцарскую песню», Г. Фридрих Гендель. «Каприччио», К. Дебюсси «Грёзы», Р. Глиэр Концерт для арфы с оркестром Ми-бемоль мажор, 1-я часть.

Концерт пройдёт 10 ноября в 19:00. Купить билеты можно на сайте.