Алексей Репников пригласил псковичей на концерт «Виртуозы арфы»

Художественный руководитель и главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Репников приглашает горожан на концерт «Виртуозы арфы», который пройдёт в Большом концертном зале Псковской областной филармонии 10 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Видео: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области
«Этот концерт – событие, объединяющее поклонников звучания прекрасного инструмента и солистов оркестров ведущих музыкальных театров России, Санкт-Петербургской и Псковской филармоний», - отметили в ТКД.
На сцену поднимутся:
- заслуженная артистка РФ, солистка заслуженного коллектива России академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии Анна Макарова (арфа),
- лауреат Международных конкурсов, солистка оркестра Большого театра Ника Рябчиненко (арфа),
- лауреат Международных конкуров, солистка оркестра Михайловского театра Татьяна Репникова (арфа),
- лауреат международных конкурсов, солистка Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Анастасия Михайловская (арфа),
- Вероника Григорьева (арфа),
- Елизавета Бокова (сопрано).
В программе:
- Г. Ф. Гендель Прелюдия и Токката,
- А. Цабель «Маргарита за прялкой»,
- Д. Хенсон-Конант «Наталиана»,
- Х. Родриго Аранхуэсский концерт, часть 2-я «Адажио»,
- С. Рахманинов «Сирень»,
- Русская народная песня «Реченька»,
- Х. Родриго Концертная серенада, часть 1-я Estudiantina,
- А. де Кабесон «Вариации на рыцарскую песню»,
- Г. Фридрих Гендель. «Каприччио»,
- К. Дебюсси «Грёзы»,
- Р. Глиэр Концерт для арфы с оркестром Ми-бемоль мажор, 1-я часть.
Концерт пройдёт 10 ноября в 19:00. Купить билеты можно на сайте.