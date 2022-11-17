Сцена / Концерты

«Голубой огонёк» пройдёт в псковской филармонии в канун Нового года

«Голубой огонёк» пройдёт в Псковской областной филармонии в канун Нового года. Об этом сообщил директор учреждения Сергей Жаворонок в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Перед новогодними праздниками мы проведем, скажем так, "Голубой огонек". То есть это будет концерт, состоящий из разных номеров, с ведущим, с оркестром, с солистами, вокалистом, мы привезем балетную пару, которая также познакомит зрителя с балетным искусством. Это будет скорее такой гала-концерт, посвященный Новому году, не совсем в классической форме, там будет ведущий, который будет связывать все номера», – рассказал гость студии.

Концерт планируется в канун Нового года. «Хочется, чтобы зритель перед концертом оставил свои заботы, дела, работу. И уже после концерта вышел с понимаем, что впереди его ждут праздники, хорошее настроение. Мы очень хотим, чтобы этим настроением зритель зарядился именно на концерте в Большом концертном зале филармонии», – отметил директор учреждения.

Программу новогодних концертов филармония опубликует уже под конец этой недели. Также псковских зрителей ждёт балет, который дадут уже в начале следующего года.