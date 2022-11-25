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Акцию «Черная пятница» запускает Театрально-концертная дирекция Псковской области

Театрально-концертная дирекция Псковской области запускает акцию «Черная пятница» при покупке билетов online. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе дирекции.

Скидка будет действовать на покупку билетов на самые яркие события Пскова 25 ноября с 20:00 по 26 ноября 11:00, отметили в ТКД. Скидка действует при покупке билетов online.

Перечень скидок и промокодов:

Скидка 20% на Ледовое шоу «Отважная Герда».

Промокод: «Герда27»

Скидка 25% на музыкальный спектакль «Мастер и Маргарита».

Промокод: «MM25»

Скидка 25% на концерт «Два гения – Бах и Франк».

Промокод: «БФ25»

Скидка 25% на концерт «Щедрин-Сюита».

Промокод: «Щедрин»

Скидка 25% на концерт «Мельница».

Промокод: «Мельница25»