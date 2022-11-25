Акцию «Черная пятница» запускает Театрально-концертная дирекция Псковской области

Театрально-концертная дирекция Псковской области запускает акцию «Черная пятница» при покупке билетов online. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе дирекции.
Скидка будет действовать на покупку билетов на самые яркие события Пскова 25 ноября с 20:00 по 26 ноября 11:00, отметили в ТКД. Скидка действует при покупке билетов online.
Перечень скидок и промокодов:
Скидка 20% на Ледовое шоу «Отважная Герда».
Промокод: «Герда27»
Скидка 25% на музыкальный спектакль «Мастер и Маргарита».
Промокод: «MM25»
Скидка 25% на концерт «Два гения – Бах и Франк».
Промокод: «БФ25»
Скидка 25% на концерт «Щедрин-Сюита».
Промокод: «Щедрин»
Скидка 25% на концерт «Мельница».
Промокод: «Мельница25»