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Билеты на дерзкий мюзикл «Иствикские Ведьмы» продают со скидкой в Пскове

Жители и гости Пскова могут приобрести билеты на мюзикл «Иствикские Ведьмы» со скидкой, а при покупке двух билетов — получить третий бесплатно. Представление состоится на сцене Дома офицеров в Пскове 2 декабря в 18.30. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Мюзикл — музыкальная комедия Джона Демпси и Даны П. Роу по роману Джона Апдайка и кинофильму «Иствикские Ведьмы» с участием Джека Николсона, Мишель Пфайффер, Шер, Сьюзан Сарандон и других звезд мирового кинематографа.

«Знаменитый роман Джона Апдайка, повествующий о том, как женщины нечаянно вызывают к жизни образ мужчины своей мечты, и что из этого получается, имеет успешную постановочную судьбу. В крошечном городке Иствике три одинокие домохозяйки изнывают от тоски. Они уже не верят в то, что когда-нибудь в их жизни появится тот самый мужчина, но они мечтают… И он является… От одиночества, рутины и скуки "а я все ждала, когда же вспыхнет пламя музыки во мне" к сладострастию и вседозволенности "я так хочу, да будет так"... А что дальше? Дальше осыпается штукатурка искусственности, и проявляются действительные человеческие ценности... А ещё это великолепные голоса, бесподобная пластика, энергия и страсть. Вас ждет море магии, волшебства, таинственных превращений и есть шанс прикоснуться к настоящему чуду. Аналогов у этого зрелища нет!» - рассказали организаторы мероприятия.

Постановка Игоря Корниенко. Музыкальный руководитель — Анна Петухова.

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