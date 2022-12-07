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Сцена / Концерты

«Щедрин-сюита» прозвучала на сцене Псковской областной филармонии

07.12.2022 11:31|ПсковКомментариев: 0

Концерт «Щедрин-сюита», на котором центральной группой инструментов стали ударные и перкуссия, прошел в Пскове 4 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

Это не только известные всем барабаны и литавры, треугольники и ксилофон, но и маримба, колокольня, виброфон. А еще ковбелл, гуиро, шейкеры, кахон, кастаньеты. Сам концерт был посвящен юбилею живого классика русской музыки – Родиону Щедрину, которому 16 декабря исполнится 90 лет.

По словам художественного руководителя Псковской областной филармонии Алексея Репникова, идея выступлений, посвященных разным инструментам, выросла из стремления познакомить псковскую публику с богатым диапазоном звучания оркестра.

Концерт начался с выступления «юных сил» - учеников по классу ударных инструментов одной из детских музыкальных школ города под руководством педагога Алексея Рыбникова. Ребята сыграли «Марш» из «Детского альбома» Чайковского.

«Занимаемся и становимся знаменитыми музыкантами», – напутствовал их главный дирижер оркестра, вручая подарки от филармонии.

После того, как отгремели аплодисменты юным музыкантам, на сцену вышли шестеро перкуссионистов из Пскова и Санкт-Петербурга. Они исполнили попурри из произведений Родиона Щедрина, удивив слушателей непривычным звучанием новых инструментов. Оказалось, что в талантливых руках даже посуда может звучать как волшебная флейта. Артист оркестра Мариинского театра Владимир Маслов под аккомпанемент арфистки Анастасии Михайловской исполнил «Аве Мариа» на бокалах.

«Перкуссионистом быть круто. Меня в первую очередь радует и прельщает разнообразие музыкальных инструментов. Наверное, если бы у меня был один только ксилофон или барабан, я бы с ума сошел», - рассказал Владимир Маслов.

Познакомились псковичи и с хангом – это перкуссионный инструмент, состоящий из двух соединенных металлических полусфер. Артист симфонического оркестра Санкт-Петербургской Филармонии имени Д. Д. Шостаковича Антон Назарко исполнил на нем композицию своего авторства.

«Смысловым центром и кульминацией концерта стало исполнение музыкальных шедевров Родиона Щедрина губернаторским симфоническим оркестром Псковской области. Яркое, полное страсти и эмоций выступление не оставило псковичей равнодушными. Затаив дыхание, музыку слушал весь зал», – рассказали в Театрально-концертной дирекции.

 

Приятные впечатления оставила музыкантам из «культурной столицы» и псковская публика.

«Мы благодарны за зрительскую поддержку. Чувствовалось, что для аудитории такой концерт в новинку. Все очень внимательно следили за нашими передвижениями, мы ощутили искренний интерес», - подчеркнул артист оркестра Мариинского театра Григорий Журавлев.

Серия филармонических концертов, посвященных одной группе инструментов, продолжится концертом медных духовых. На авансцену выйдут труба, тромбон, валторна, туба, саксофон. Концерт запланирован на вторую половину января - начало февраля 2023 года.

Напомним, уже доступны билеты на новогодний гала-концерт в формате музыкального театра «Маска, маска, я вас знаю?», который пройдет в филармонии 28 и 29 декабря. Билеты на сайте и в кассе БКЗ.

Теги: #концерт
Источник: Псковская Лента Новостей
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