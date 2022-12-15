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Творческий вечер композитора Николая Мишукова пройдёт в Пскове

Творческий вечер композитора Николая Мишукова пройдёт в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Николай Мишуков... Пожалуй, это имя знает каждый пскович! Автор музыки гимна Пскова, почётный гражданин города Пскова, музыкант, композитор, заслуженный работник культуры Российской Федерации и заслуженный деятелем искусств Карелии... Его награды можно еще долго перечислять, но главное всё же не это. Николай Михайлович человек широкой души и неиссякаемого оптимизма, способный радовать зрителей своей бесконечной жизненной энергией, мастерским владением словом и артистизмом», - говорится в анонсе мероприятия.

Творческий вечер «Живу в плену земных красот», посвященный его 90-летию, состоится 21 декабря в Большом концертном зале филармонии. Начало в 19:00.

Вход на мероприятие по пригласительным, которые можно получить в кассе филармонии.