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Хор Псково-Печорского монастыря выступит на творческом вечере Николая Мишукова

21 декабря Почетному гражданину города Пскова, композитору Николаю Михайловичу Мишукову исполняется 90 лет. В честь юбилея в Псковской областной филармонии пройдет творческий вечер композитора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

В праздничном концерте примут участие ведущие творческие коллективы, солисты и музыканты Пскова, Псковской епархии, областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова:

Заслуженный артист России Александр Либ и ансамбль «Псков» Псковской областной филармонии, художественный руководитель коллектива Ольга Алексеева.

Коллективы колледжа искусств - оркестр русских народных инструментов, и студенческий хор.

Заслуженная артистка России Наталья Александрова.

Заслуженная артистка России Марина Курчавова и хореографический ансамбля «Псковские кружева».

Хореографический ансамбль «Лада».

Хор Псково-Печерского монастыря.

Музеевед-исследователь Марина Мариненко.

Обладатель почетного звания «Душа земли псковской» Юрий Наконечный.

Образцовый коллектив духовой оркестр «Геликон» Псковского детского дома.

Станислав Рыжиков, обладатели почетного звания «Душа земли псковской» Татьяна Арсентьева и Константин Абабков.

Заслуженный коллектива народного творчества Псковский русский народный хор.

Детская студия открытого молодежного театра «Ах, театр».

Сводный детский хор псковских музыкальных школ и школы искусств.

Николай Мишуков является членом Союза композиторов России. Творческий багаж составляет около 500 названий музыкальных произведений, куда вошли хоры, романсы, инструментальные пьесы, песни, в том числе, гимн Пскова (автор текста С.А. Золотцев). Он работал в соавторстве со многими псковскими поэтами, является автором песенных сборников «Пою тебя, Карелия!», «Любовный разговор " И вырос я в лесном краю"» и другое. Кроме песенных, он издал и несколько сборников стихов «От любви не устают», «Появление».

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Николай Мишуков имеет почетные звания: «Заслуженный деятель искусств КАССР», «Заслуженный работник культуры России». В арсенале композитора свыше ста почетных грамот и дипломов. Николай Мишуков был отмечен медалями: «За доблестный труд», «Ветеран труда», орденом «Знак почета».

Концерт пройдет 21 декабря в 19:00 в БКЗ филармонии.

Вход по пригласительным билетам, которые можно получить в кассе БКЗ.