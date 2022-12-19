Хор Псково-Печорского монастыря выступит на творческом вечере Николая Мишукова

21 декабря Почетному гражданину города Пскова, композитору Николаю Михайловичу Мишукову исполняется 90 лет. В честь юбилея в Псковской областной филармонии пройдет творческий вечер композитора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Фото здесь и далее: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области
В праздничном концерте примут участие ведущие творческие коллективы, солисты и музыканты Пскова, Псковской епархии, областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова:
Николай Мишуков является членом Союза композиторов России. Творческий багаж составляет около 500 названий музыкальных произведений, куда вошли хоры, романсы, инструментальные пьесы, песни, в том числе, гимн Пскова (автор текста С.А. Золотцев). Он работал в соавторстве со многими псковскими поэтами, является автором песенных сборников «Пою тебя, Карелия!», «Любовный разговор " И вырос я в лесном краю"» и другое. Кроме песенных, он издал и несколько сборников стихов «От любви не устают», «Появление».
Николай Мишуков имеет почетные звания: «Заслуженный деятель искусств КАССР», «Заслуженный работник культуры России». В арсенале композитора свыше ста почетных грамот и дипломов. Николай Мишуков был отмечен медалями: «За доблестный труд», «Ветеран труда», орденом «Знак почета».
Концерт пройдет 21 декабря в 19:00 в БКЗ филармонии.
Вход по пригласительным билетам, которые можно получить в кассе БКЗ.