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Сказку «Щелкунчик» показали юным псковичам на сцене БКЗ. ФОТО

Сказку «Щелкунчик» показали юным псковичам на сцене БКЗ областной филармонии в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Ведущей концерта выступила Мария Громова, художником песочной анимации - Катерина Барсукова. На сцене звучала музыка губернаторского симфонического оркестра Псковской области. Дирижер - Вячеслав Рачеев.

«В новогоднем концерте юных слушателей и их родителей ожидала сказка. И не потому, что есть в ней злая колдунья и прекрасный принц, Цукатные рощи и Конфетные города, а потому, что главный герой в ней - музыка. Озорная и грустная, нежная и торжественная, написанная гениальной рукой П. И. Чайковского, она рассказала удивительную историю о новогодних приключениях девочки Маши и ее любимой игрушки – "Щелкунчика"», - рассказали организаторы.