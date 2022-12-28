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Вдохновлять псковичей на создание музыкального театра будут солисты новогоднего гала-концерта

Вдохновлять псковичей на создание музыкального театра будут солисты новогоднего гала-концерта «Маска, маска, я вас знаю?», который состоится в Большом концертном зале Псковской областной филармонии сегодня и завтра – 28 и 29 декабря. Об этом солистка Санкт-Петербургской филармонии, лауреат международных конкурсов Елизавета Бокова сообщила в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Мария Яковлева

«Задача этого концерта – стать первым шагом на пути к открытию в Пскове музыкального театра, мы должны вдохновить горожан на это», – отметила певица.

Художественной руководитель и главный дирижёр Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Репников подтвердил, что движение в сторону создания музыкального театра продолжается.

«Таким гала-концертом мы попытаемся сделать симбиоз между театральной и эстрадной историей. Будет и опера, и оперетта, и мюзикл, и балет. Это реализация мечты о создании музыкального театра в Пскове. И мы хотим заразить горожан этой мечтой. Хотим воплотить её и построить отдельное здание, его действительно не хватает в Пскове», – пояснил Алексей Репников.

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Елизавета Бокова также оценила сотрудничество с псковским оркестром.

«Выступать с оркестром для вокалиста и для любого певца – самая большая радость. Ты купаешься в этом море звуков, красивых обертонов, сотрудничаешь с прекрасными музыкантами, это трудно переоценить. Вдвойне приятно приезжать и работать здесь, поскольку люди очень светлые и гостеприимные», – рассказала солистка.

Кроме того, Елизавета Бокова – преподаватель по вокалу высшей категории с опытом работы более 13 лет. Её ученики – солисты поп и рок-групп, артисты музыкальных театров, драматические актёры, независимые музыканты и подопечные лучших музыкальных продюсеров России, лауреаты множества международных и всероссийских конкурсов, ведущие мероприятий и актёры озвучки. Она также проводила мастер-класс и в Пскове для воспитанников музыкальной школы.

«Ребята просили, чтобы я провела еще несколько уроков по академическому вокалу и эстрадному пению. Надеюсь быть частой гостью в Пскове», – добавила певица.

Напомним, Новогодний гала-концерт «Маска, маска, я вас знаю?» состоится в Большом концертном зале Псковской областной филармонии 28 и 29 декабря. Он приготовил для зрителей множество музыкальных сюрпризов.

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Приобрести билеты можно в кассе и на сайте филармонии.