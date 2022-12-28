Вдохновлять псковичей на создание музыкального театра будут солисты новогоднего гала-концерта «Маска, маска, я вас знаю?», который состоится в Большом концертном зале Псковской областной филармонии сегодня и завтра – 28 и 29 декабря. Об этом солистка Санкт-Петербургской филармонии, лауреат международных конкурсов Елизавета Бокова сообщила в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.
Фото здесь и далее: Мария Яковлева
Художественной руководитель и главный дирижёр Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Репников подтвердил, что движение в сторону создания музыкального театра продолжается.
Елизавета Бокова также оценила сотрудничество с псковским оркестром.
«Выступать с оркестром для вокалиста и для любого певца – самая большая радость. Ты купаешься в этом море звуков, красивых обертонов, сотрудничаешь с прекрасными музыкантами, это трудно переоценить. Вдвойне приятно приезжать и работать здесь, поскольку люди очень светлые и гостеприимные», – рассказала солистка.
Кроме того, Елизавета Бокова – преподаватель по вокалу высшей категории с опытом работы более 13 лет. Её ученики – солисты поп и рок-групп, артисты музыкальных театров, драматические актёры, независимые музыканты и подопечные лучших музыкальных продюсеров России, лауреаты множества международных и всероссийских конкурсов, ведущие мероприятий и актёры озвучки. Она также проводила мастер-класс и в Пскове для воспитанников музыкальной школы.
«Ребята просили, чтобы я провела еще несколько уроков по академическому вокалу и эстрадному пению. Надеюсь быть частой гостью в Пскове», – добавила певица.
Напомним, Новогодний гала-концерт «Маска, маска, я вас знаю?» состоится в Большом концертном зале Псковской областной филармонии 28 и 29 декабря. Он приготовил для зрителей множество музыкальных сюрпризов.
Приобрести билеты можно в кассе и на сайте филармонии.