Минпромторг
Новости минпромторга
сюжеты 2
Фитнес-проект «Будь в минпромторге» 4
Рынок минпромторга Псковской области - 2016: Итоги и тенденции 31
Материалы 98
12 июня, 09:2732 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:271 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:27412 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:274 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2723 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
12 июня, 09:274 434 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:2722 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:271 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:2733 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2734 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё Концерты 11.03.2023 09:180 Концерт к 20-летию творческой деятельности Елены Фединой пройдет в Пскове  24.03.2023 12:010 Участники проекта «Детская филармония» выступают с первым концертом в Пскове 24.03.2023 11:240 Приуроченный ко Дню работника культуры концерт проходит в Пскове 22.03.2023 18:450 «Детская филармония» начала проводить репетиции в Пскове. ВИДЕО 11.03.2023 09:180 Концерт к 20-летию творческой деятельности Елены Фединой пройдет в Пскове  10.03.2023 10:580 Мастер-класс по игре на гуслях и концерт Ольги Алексеевой пройдут в Пскове
Сцена / Концерты

Приуроченный ко Дню работника культуры концерт проходит в Пскове

24.03.2023 11:24|ПсковКомментариев: 0

Праздничный концерт, приуроченный ко Дню работника культуры, проходит в Большом концертном зале областной филармонии сегодня, 24 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Сегодня мы вправе гордиться богатейшим культурным достоянием, уникальными традициями и достижениями жителей нашей страны. Каждый из вас вносит свой вклад в наше общее дело. Во все времена, даже самые сложные, именно благодаря вам множество людей имели и имеют возможность увидеть музыкальные шедевры, посмотреть уникальные произведения живописи и скульптуры, приобщиться к театральному искусству, погрузиться в мир кино и литературы. Отдавая частичку своей души, вы заставляете гордиться как малой, так и великой Родиной», – выступила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева.

Она пожелала всем собравшимся успехов в нелёгком труде, неиссякаемой энергии и творческой победы. 

В рамках мероприятия работникам культуры вручат почетные грамоты и благодарности. Затем выступят юные одаренные музыканты - учащиеся детских музыкальных школ и школ искусств Псковской области, вошедшие в состав детского камерного оркестра и детского оркестра русских народных инструментов проекта «Детская филармония».

Напомним, День работника культуры РФ отмечается ежегодно 25 марта.

Теги: #псков #культура
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
Лента новостей
Последние новости
24.03.2023, 12:010 Участники проекта «Детская филармония» выступают с первым концертом в Пскове 24.03.2023, 11:240 Приуроченный ко Дню работника культуры концерт проходит в Пскове 22.03.2023, 18:450 «Детская филармония» начала проводить репетиции в Пскове. ВИДЕО 22.03.2023, 17:530 Псковский театр драмы рассказал о семи предметах из спектакля «Лягушки»
21.03.2023, 14:130 Псковский театр драмы представит спектакль «Морфий» на фестивале «Золотая маска» 20.03.2023, 19:300 Номера из популярных балетов исполнят на Фестивале русской музыки в Пскове 20.03.2023, 14:160 Опубликована программа Фестиваля русской музыки в Пскове 19.03.2023, 18:090 Солист Александр Федоров пригласил псковичей на «Алеко» из Мюнхенской оперы
19.03.2023, 09:280 Премьера духовной оперы «Александр Невский» прошла в Пскове 18.03.2023, 13:580 Мультикультурный фестиваль «Крымская весна 2023» проходит в Пскове. ФОТО 18.03.2023, 09:250 Свободный абонемент могут приобрести псковичи на мероприятия 49-го Фестиваля русской музыки 17.03.2023, 16:480 Мемориальная выставка «Шаляпин и я» появится на вокзале в Пскове
17.03.2023, 11:390 Опубликована майская афиша Псковского театра драмы 17.03.2023, 11:210 Евгений Гришковец едет с гастролями в Псков 15.03.2023, 14:500 Крымские чебуреки смогут приготовить псковичи в Детском парке 18 марта 14.03.2023, 15:010 Спектакль «Шаляпин и я» состоится в зале-ресторане железнодорожного вокзала Пскова
14.03.2023, 13:140 Выставка графики протоиерея Георгия Ушакова открылась в галерее «Цех» 13.03.2023, 17:050 Мастер-класс по игре на гуслях состоялся в Пскове 11.03.2023, 21:543 Опера «Александр Невский» впервые прозвучит в Пскове 11.03.2023, 15:550 Танцевальный спектакль «Любовь терпит поражение» покажут в Пскове
11.03.2023, 13:250 Китайская газета написала о премьере спектакля «Лягушки» Псковского театра драмы 11.03.2023, 09:180 Концерт к 20-летию творческой деятельности Елены Фединой пройдет в Пскове  10.03.2023, 17:590 Выставка графики из архива протоиерея Георгия Ушакова откроется в Пскове 10.03.2023, 17:360 День открытых дверей пройдет в особняке Лавриновского в Пскове 11 марта
10.03.2023, 10:580 Мастер-класс по игре на гуслях и концерт Ольги Алексеевой пройдут в Пскове 09.03.2023, 16:380 Выставка живописи петербургского художника откроется в Пскове 13 марта 09.03.2023, 13:250 «Беседка»: Солистка ансамбля «Псков» Елена Федина о 20-летии творческой деятельности. ВИДЕО 09.03.2023, 12:470 Как заботиться о своём голосе, рассказала солистка ансамбля русской музыки «Псков»
09.03.2023, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с солисткой ансамбля русской музыки «Псков» Еленой Фединой 07.03.2023, 14:000 Фестиваль русской музыки пройдёт в Пскове 07.03.2023, 12:450 Посещаемость спектаклей в Псковском театре драмы превысила 94% 06.03.2023, 13:270 Бесплатный показ спектакля «Пигмалион» для военнослужащих и их семей прошел в Пскове
06.03.2023, 12:572 Псковский театр кукол станет участником международного фестиваля «Полярная сова» 02.03.2023, 13:350 Древние византийские распевы прозвучат на закрытии выставки в Пскове 28.02.2023, 17:130 Режиссёр спектакля о событиях на Донбассе: Мы старались уйти от театральщины 27.02.2023, 19:320 Спектакль Донецкого драматического театра проходит в Пскове
26.02.2023, 10:170 Бесплатный джазовый концерт пройдет в Пскове 2 марта 25.02.2023, 13:360 Дизайнерские свадебные платья смогут примерить псковички 26 февраля 24.02.2023, 22:000 Губернаторский оркестр выступит на «культурных выходных» в Локне 24.02.2023, 19:500 Трёхъярусный торт с тремя вкусами смогут попробовать молодожены на «Репетиции вашей свадьбы» в Пскове
22.02.2023, 18:150 Псковский театр драмы опубликовал афишу на 23-26 февраля 22.02.2023, 16:370 Режиссер спектакля о событиях на Донбассе рассказала, что увидят псковичи в постановке 22.02.2023, 09:590 Премьерный спектакль «Утиная охота» мастерской театрального искусства показали в Пскове 21.02.2023, 18:000 Псковский театр драмы опубликовал афишу на апрель
21.02.2023, 17:164 Иммерсивный свадебный бранч пройдёт в особняке Лавриновского в Пскове 21.02.2023, 17:100 «Беседка»: «О подвигах, о славе, о любви…». ВИДЕО 21.02.2023, 16:110 Программу концерта «О подвигах, о славе, о любви…» в Пскове составили по принципу контраста 21.02.2023, 14:151 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о предстоящем концерте симфонического оркестра в Пскове
20.02.2023, 10:250 Елена Федина о любви к ансамблю русской музыки «Псков», фольклору и платкам 17.02.2023, 17:440 «Подстрочник»: Сергей Жаворонок об итогах первого года работы на посту директора Псковской областной филармонии. ВИДЕО 17.02.2023, 17:410 Билеты на спектакль донецкого драмтеатра можно приобрести со скидкой 20% 17.02.2023, 15:180 Сергей Жаворонок рассказал о специфике Псковской областной филармонии
17.02.2023, 14:120 Сергей Жаворонок: БКЗ заслуживает современную площадку 17.02.2023, 13:300 Сергей Жаворонок о работе в филармонии: Приходится сидеть на двух стульях 17.02.2023, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с директором Псковской областной филармонии 17.02.2023, 10:430 Сотый показ бэби-спектакля «Год Жирафа» состоится в Псковском театре драмы
16.02.2023, 18:130 Экскурсия для слабослышащих прошла в псковской галерее «Цех» 16.02.2023, 10:353 Псковский драмтеатр отремонтируют до 1 ноября 2024 года 13.02.2023, 17:580 Мастер-класс домриста Теймура Кулиева пройдет в Пскове 13.02.2023, 09:400 Псковский театр драмы открыл продажи на премьерный спектакль «Лягушки»
11.02.2023, 14:050 Псковичей приглашают на экскурсию по выставке «Камень, дерево, бумага» 10.02.2023, 16:400 Документальный спектакль о жизни в ДНР покажут в Пскове 09.02.2023, 18:000 Встреча со свадебным консультантом прошла в особняке Лавриновского в Пскове 08.02.2023, 14:130 Псковичей приглашают на спектакль Донецкого драматического театра
07.02.2023, 14:400 Заведующую труппой Псковского театра драмы наградили медалью «За труды в культуре и искусстве» 07.02.2023, 11:240 Женихам и невестам в Пскове расскажут об организации современной свадьбы 07.02.2023, 07:340 Мастер-класс Алексея Репникова пройдёт в Пскове 8 февраля 04.02.2023, 16:050 Замена одного спектакля произошла в афише Псковского театра драмы
03.02.2023, 17:510 Фотофакт: Выставку пленэрной живописи монтируют в Пскове 03.02.2023, 15:490 Выставка «Земля Псковская» откроется в Пскове 03.02.2023, 14:530 Псковский театр перенес часть спектаклей из-за болезни артиста 02.02.2023, 17:500 Концерт «Его величество марш» пройдет в Пскове
01.02.2023, 16:560 Псковичей приглашают принять участие в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив 01.02.2023, 10:140 Более 20 спектаклей покажут на сцене Псковского драмтеатра в марте 31.01.2023, 18:150 Домра будет звучать в Пскове 19 февраля 31.01.2023, 16:500 Псковичей приглашают на выставку трех известных художников в галерее «Цех»
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru