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Приуроченный ко Дню работника культуры концерт проходит в Пскове

Праздничный концерт, приуроченный ко Дню работника культуры, проходит в Большом концертном зале областной филармонии сегодня, 24 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Сегодня мы вправе гордиться богатейшим культурным достоянием, уникальными традициями и достижениями жителей нашей страны. Каждый из вас вносит свой вклад в наше общее дело. Во все времена, даже самые сложные, именно благодаря вам множество людей имели и имеют возможность увидеть музыкальные шедевры, посмотреть уникальные произведения живописи и скульптуры, приобщиться к театральному искусству, погрузиться в мир кино и литературы. Отдавая частичку своей души, вы заставляете гордиться как малой, так и великой Родиной», – выступила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева.

Она пожелала всем собравшимся успехов в нелёгком труде, неиссякаемой энергии и творческой победы.

В рамках мероприятия работникам культуры вручат почетные грамоты и благодарности. Затем выступят юные одаренные музыканты - учащиеся детских музыкальных школ и школ искусств Псковской области, вошедшие в состав детского камерного оркестра и детского оркестра русских народных инструментов проекта «Детская филармония».

Напомним, День работника культуры РФ отмечается ежегодно 25 марта.