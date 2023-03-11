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Концерт «Орган, дудук и кларнет» пройдет в Пскове

Дуэт Вардана Арутюняна (дудук, кларнет) и Эгине Барсегян (орган) выступит 6 апреля в 19.00 на сцене Псковского колледжа искусств по адресу: улица Воеводы Шуйского, 2. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Дудук – крылья армянской души. Звуки этого музыкального инструмента вобрали в себя высоту гор, бескрайнее небо и щемящее чувство любви. Дудук - инструмент с непостоянным строем, звучащий так нежно и близко к человеческому голосу. Орган - наоборот, воплощение постоянства и архитектуры в музыке. Сочетание этих двух тембров рождает неповторимое звучание, полное красок. Не менее прекрасно и сочетание кларнета с органом, которое открывает поле для экспериментов с тембрами, акустикой и аранжировкой», – рассказали в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Концерт состоится накануне Дня матери и красоты, который отмечается 7 апреля во всех армянских общинах мира. В концерте примет участие ансамбль армянского танца «Зангезур».

Билет можно приобрести по ссылке.