Стала известна программа концерта «Орган, дудук и кларнет» в Пскове

Дуэт Вардана Арутюняна (дудук, кларнет) и Эгине Барсегян (орган) выступит 6 апреля в 19.00 на сцене псковского колледжа искусств по адресу: улица Воеводы Шуйского, 2. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.
«На сцене сольются воедино три вселенные – мощный, величественный орган, трепетный, удивительно тонкий дудук и благородный, мягкий кларнет», – рассказали в Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Видео: Театрально-концертная дирекция Псковской области
В программе концерта «Орган, дудук и кларнет» прозвучат армянские народные мелодии и органные произведения:
- Макар Екмалян - Отче наш
- Макар Екмалян - Священная Троица (отрывок из святой литургии)
- Макар Екмалян - Свят-свят
- Комитас - Свят-свят
- Хачатур Таронаци (XII-XIII век) - Тайна глубочайшая (орган)
- Григор Нарекаци (X век) - Пташка, пташка
- Нерсес Шнорали (XII век) - Утренний свет
- Нерсес Шнорали (XII век) - Новый цветок
- Комитас- Господи помилуй
- Степан Эммиян - Гимн причастия (орган)
- Саят-Нова - В жизни не буду вздыхать
- Комитас - Журавль
- Аветик Исаакяна - Полюбил, любимую увели
- Ара Партевян - Гимн к Богородице (орган)
- Поппури- Три армянские народные колыбельные (1.Колыбель X века- голос, 2. Колыбель Бутании-голос, 3. Прилетай соловей( дудук + кларнет))
- Комитас - Небо хмурится, Щёл дождь, Благовонное дерево (шви)
- Комитас - Чинарес
- Геворг Додохян - Комитас - Ласточка (дудук + кларнет)
- Бис - Д. Мнацаканян Мой путь( My Way).
Билет можно приобрести в кассе БКЗ и по ссылке.