Сцена / Концерты

Стала известна программа концерта «Орган, дудук и кларнет» в Пскове

Дуэт Вардана Арутюняна (дудук, кларнет) и Эгине Барсегян (орган) выступит 6 апреля в 19.00 на сцене псковского колледжа искусств по адресу: улица Воеводы Шуйского, 2. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«На сцене сольются воедино три вселенные – мощный, величественный орган, трепетный, удивительно тонкий дудук и благородный, мягкий кларнет», – рассказали в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Видео: Театрально-концертная дирекция Псковской области

В программе концерта «Орган, дудук и кларнет» прозвучат армянские народные мелодии и органные произведения:

Макар Екмалян - Отче наш

Макар Екмалян - Священная Троица (отрывок из святой литургии)

Макар Екмалян - Свят-свят

Комитас - Свят-свят

Хачатур Таронаци (XII-XIII век) - Тайна глубочайшая (орган)

Григор Нарекаци (X век) - Пташка, пташка

Нерсес Шнорали (XII век) - Утренний свет

Нерсес Шнорали (XII век) - Новый цветок

Комитас- Господи помилуй

Степан Эммиян - Гимн причастия (орган)

Саят-Нова - В жизни не буду вздыхать

Комитас - Журавль

Аветик Исаакяна - Полюбил, любимую увели

Ара Партевян - Гимн к Богородице (орган)

Поппури- Три армянские народные колыбельные (1.Колыбель X века- голос, 2. Колыбель Бутании-голос, 3. Прилетай соловей( дудук + кларнет))

Комитас - Небо хмурится, Щёл дождь, Благовонное дерево (шви)

Комитас - Чинарес

Геворг Додохян - Комитас - Ласточка (дудук + кларнет)

Бис - Д. Мнацаканян Мой путь( My Way).

Билет можно приобрести в кассе БКЗ и по ссылке.