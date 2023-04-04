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«Беседка»: Вардан Арутюнян и Эгине Барсегян о концерте «Орган, дудук и кларнет». ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 5 апреля. Он посвящен предстоящему концерту «Орган, дудук и кларнет». Сегодня, 6 апреля, в 19:00 на сцене Псковского колледжа искусств выступит дуэт Вардана Арутюняна (дудук, кларнет) и Эгине Барсегян (орган). В их исполнении прозвучат армянские народные мелодии и органные произведения.

Музыканты рассказали радиослушателям, чем объясняется выбор даты концерта и как пришла идея совместить на одной сцене традиционный национальный народный инструмент (дудук) и совершенно не армянский, а вполне себе европейский орган. Также гости студии подробнее рассказали о концертной программе. А еще радиослушатели смогли на себе почувствовать магию дудука, услышав несколько мелодий в исполнении Вардана Арутюняна.