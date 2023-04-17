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Ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной выступит в Пскове

Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной выступит в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Ансамбль «Россия» - один из самых ярких музыкальных коллективов страны, успешно прославляющий русскую песню и национальное академическое исполнительское искусство на русских народных инструментах не только в России, но и во всем мире, рассказали в ТКД.

Своими выступлениями зрителей также порадуют заслуженный коллектив народного творчества России ансамбль «Сказ» имени В. Румянцева и лауреаты областного фестиваля-конкурса исполнителей на русских народных инструментах, посвящённого 140-летию со дня рождения Б. С. Трояновского.

Концерт пройдет 23 апреля в 16.00 в Большом концертном зале Псковской областной филармонии. Билеты в кассе БКЗ на сайте доступны по Пушкинской карте.