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Оркестр русских народных инструментов «Онего» выступит в Пскове

Гала-концерт «Путь, выбранный однажды…» пройдет в Псковской областной филармонии в Пскове 25 апреля. На сцену поднимется один из ведущих творческих коллективов Карельской государственной филармонии - оркестр русских народных инструментов «Онего». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Зрители услышат оригинальные сочинения современных композиторов, классику симфонической музыки в обработке для оркестра русских народных инструментов, арии, романсы русских и зарубежных композиторов, городские романсы, русские народные песни и танцы.

Художественный руководитель и главный дирижёр – народный артист Карелии, заслуженный деятель искусств России Геннадий Миронов.

Солисты:

Сергей Поторочин (балалайка),

Теймур Кулиев (домра),

Ольга Алексеева (гусли),

Андрей Шелыганов (баян).

Вход на концерт по пригласительным билетам, которые можно получить в кассе БКЗ

Проект «Путь, выбранный однажды..» нацелен на сохранение и развитие традиций исполнительства на русских народных инструментах, профориентацию учащихся и студентов музыкальных школ и колледжа искусств. Проект реализуется при финансовой поддержке правительства Псковской области.