Оркестр русских народных инструментов «Онего» выступит в Пскове

Гала-концерт «Путь, выбранный однажды…» пройдет в Псковской областной филармонии в Пскове 25 апреля. На сцену поднимется один из ведущих творческих коллективов Карельской государственной филармонии - оркестр русских народных инструментов «Онего». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Зрители услышат оригинальные сочинения современных композиторов, классику симфонической музыки в обработке для оркестра русских народных инструментов, арии, романсы русских и зарубежных композиторов, городские романсы, русские народные песни и танцы.
Художественный руководитель и главный дирижёр – народный артист Карелии, заслуженный деятель искусств России Геннадий Миронов.
Солисты:
Вход на концерт по пригласительным билетам, которые можно получить в кассе БКЗ
Проект «Путь, выбранный однажды..» нацелен на сохранение и развитие традиций исполнительства на русских народных инструментах, профориентацию учащихся и студентов музыкальных школ и колледжа искусств. Проект реализуется при финансовой поддержке правительства Псковской области.