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Ансамбль «Псков» приглашает на свой концерт в Острове в рамках «Культурных выходных»

Музыка из старых советских и зарубежных кинофильмов в исполнении ансамбля «Псков» прозвучит в центре культуры «Юбилейный» в Острове 30 апреля. Ансамбль пригласил гостей на свое выступление. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

В программе использованы всеми любимые мелодии из известных кинофильмов: «Земля Санникова»; «Девчата»; «Женитьба Бальзаминова»; «Не может быть»; «Верные друзья»; «Карнавальная ночь»; «Любовь и голуби»; «Кубанские казаки»; «Тени исчезают в полдень»; «Простая история»; «Джентльмены удачи», а также песни, ставшие широко известными и завоевавшие любовь зрителей из малоизвестных старых фильмов, таких как: «Французский кан-кан»; «Северный мост»; «Песни моря»; «Они были актёрами» и другие.

Уже привычные музыкальные произведения, хорошо знакомые из кинематографа, прозвучат в переложениях для голоса с ансамблем народных инструментов и в инструментальном изложении, рассказали в ТКД.

Солисты программы: заслуженный артист России Александр Либ; заслуженная артистка России Наталья Александрова, Елена Федина, лауреаты всероссийских и международных конкурсов Елена Ленина (гусли), Сергей Поторочин (балалайка), Илья Хмелёв (баян), Маргарита Тепонайнен (домра).

Начало концерта в 15:00. Билеты доступны по ссылке.