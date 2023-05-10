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Последние билеты продают на концерт «Галерея-Джаз» в Пскове

Концерт под открытым небом «Галерея-джаз», где прозвучат популярные мелодии в стиле funk, soul, R’n’B, Gosper, пройдет на территории Поганкиных палат в Пскове 20 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Прекрасным вечером зритель погрузится в атмосферу музыкальной свободы, которую создаст джазовый пианист Сергей Шишков при участии музыкантов из Санкт-Петербурга», – рассказали в дирекции.

На концерте также выступят:

Ольга Абдуллина – вокал,

Дмитрий Семёнов – тенор-саксофон,

Виктор Савич – бас-гитара,

Данил Прокопьев – ударные.

Осталось очень мало билетов, отметили в ТКД. Купить их можно на сайте и в кассе БКЗ.