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Концерт «Серебряные свирели» перенесли на следующий филармонический сезон в Пскове

Концерт деревянных духовых инструментов «Серебряные свирели», который должен был состояться на сцене Псковской областной филармонии 19 мая, переносится на следующий филармонический сезон в связи с изменением концертного графика солистов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

Фото: пресс-служба Псковской областной филармонии

«Приносим извинения за неудобства! Все приобретенные билеты, а также пригласительные для победителей конкурса будут действительны. Но предлагаем не скучать в ожидании, а присоединиться 30 июня к "Лавандовой ночи"», – отметили в БКЗ.

Билеты на концерт можно приобрести по ссылке.

«Лавандовая ночь» – концерт барочной музыки, который ежегодно проходит под открытым небом на террасе отеля «Покровский» в Пскове.