Сцена / Концерты

Губернаторский симфонический оркестр выступит в Гдовской крепости в День России

Культурно-просветительский музыкальный фестиваль под открытым небом «На страже мира. Эхо старой крепости» вновь пройдет в Гдовском районе 12 июня. Для зрителей с праздничной программой выступит Губернаторский симфонический оркестр Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства области.

В 2023 году площадкой для масштабного концерта станет сердце муниципалитета - Кремль Гдовской крепости, одной из старейших в России. Выбор ее в качестве локации поддерживается и исторической значимостью объекта - в этом году исполняется 700 лет с момента упоминания Гдова в летописи, отметили в пресс-службе.

Мероприятие стало традиционным для региона. Объединяющей темой масштабных концертов является боевая слава прошедших веков. В 2021-м году концерты были посвящены 800-летию князя-полководца Александра Невского, в 2022-м – 780-летию одной из самых известных ратных побед князя Александра Невского над крестоносцами на Чудском озере – сражению, вошедшему в историю как Ледовое побоище.

Начало концерта в 19:00. Вход свободный.