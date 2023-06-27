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Брат Михаила Горшенева исполнит лучшие песни «Короля и Шута» в Пскове

Концерт, посвященный культовому музыканту, основателю группы «Король и Шут» Михаилу Горшеневу, состоится в Пскове 21 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковской областной филармонии.

Исполнять любимые миллионами поклонников песни будет брат Михаила – Алексей Горшенев и его проект «ГОРШЕНЕВ». В программу концерта войдут только песни «Короля и Шута». Многие из них прозвучат впервые в исполнении Алексея Горшенева.

«Эти песни нужно играть, потому что эта музыка живет во мне, ведь это мой родной человек. Я носитель этой информации, и есть много поклонников, с которыми я не могу не поделиться этим. Для меня лично музыка не является какой-то ситуацией для нот и струн. Музыка – это голос души. Поэтому мы поем эти песни и нам от этого становится светлее», – отметил музыкант.

Группа «Король и Шут» стала феноменом на российской рок-сцене, а лидер группы Михаил Горшенев – одним из самых влиятельных музыкантов современности. Его песни звучали везде: на телевидении и из радиоприемников, во дворах, на школьных стадионах, на кассетах и пластинках в каждом доме. На этой музыке выросли поколения людей, и сегодня она по-прежнему актуальна, востребована и необходима слушателям.

Проект «Горшенев» основан Алексеем Горшеневым, младшим братом Михаила Горшенева. За три года группа выпустила мини-альбом «Крутится карусель», полноценные альбомы «Звездный мусор» и «Фауст», сняла несколько видеоклипов, кроме того, с концертными выступлениями коллектив объехал большую часть России. Фигура музыканта, композитора, автора и вокалиста Алексея Горшенева стала также одной из знаковых в российской рок-музыке. В его карьере есть съемки в кино, написание музыки к зонг-опере TODD, и, конечно же, успех собственного коллектива «Кукрыниксы», который продлился в течение 20 лет.