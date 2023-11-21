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Сцена / Концерты

Сказку с оркестром и песочной анимацией «Спящая красавица» показали псковичам

09.01.2024 17:50|ПсковКомментариев: 0

Зрители Псковской областной филармонии увидели сказку с оркестром и песочной анимацией «Спящая красавица» на праздничных выходных. Об этом Псковской Ленте новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото здесь и далее: Федор Егоров

«Это было удивительное сочетание музыки, слов и визуальных образов, которое погрузило всех присутствующих в мир сказки и волшебства», – рассказали в ТКД.

По мановению волшебной палочки дирижера Алексея Верховена в исполнении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области зазвучал балет Петра Чайковского.

 

«И тут же на экране стали появляться невероятные образы из песка, которые словно оживали на глазах благодаря художнику песочной анимации Катерине Барсуковой. Автор сценария и чтец Мария Громова прекрасно передала всю глубину и красоту сюжета, создавая атмосферу загадочности и волшебства», – добавили организаторы.

Теги: #ТКД
Источник: Псковская Лента Новостей
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