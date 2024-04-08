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Псковский театр драмы организует концерт для семей участников СВО

Два благотворительных мероприятия, билеты на которые будут переданы семьям погибших и мобилизованных в зону специальной военной операции, состоятся в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина 20 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

Благодаря акции родители с маленькими детьми смогут бесплатно посетить симфоническую сказку Сергея Прокофьева «Петя и волк», мероприятием для семейного посещения (12+) станет камерный концерт солистов оперы Мариинского театра. Показ симфонической сказки будет организован исключительно для семей мобилизованных (100 процентов билетов направлены семьям военнослужащих и вдовам погибших), на камерный концерт театр безвозмездно передал 50 процентов билетов.

Уже более полутора лет Псковский театр драмы на регулярной основе проводит бесплатные показы спектаклей, зрителями которых становятся семьи мобилизованных и погибших.