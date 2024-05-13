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80-й сезон в Псковской областной филармонии закроют 23 мая

Концерт-закрытие 80-го сезона Псковской областной филармонии состоится 23 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Друзья, осталось всего две недели до концерта, который закроет 80-й сезон Псковской областной филармонии! Концерт посвящён творчеству первого русского композитора-классика М. И. Глинки. Не пропустите!» - рассказали в ТКД.

Стоит отметить, что 23 мая состоится закрытие филармонического зального сезона, на открытом воздухе выступления продолжатся в июне.