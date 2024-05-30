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Великолепное трио

С наступлением климатической осени в «Покровском» подводят итоги музыкального сезона. Терраса отеля который год остается востребованной концертной площадкой. На этот раз она принимала поэтический вечер с Анной Егоян, концерт барочной музыки «Лавандовая ночь» и «Бархатные сезоны» от Губернаторского симфонического оркестра. Вспоминаем, как это было.

Лирическая терапия

В июле терраса отеля «Покровский» уже во второй раз принимали поэтессу Анну Егоян. Псковский зритель впервые лично познакомился с ее творчеством годом ранее. Оглушительный успех поэтического вечера сразу дал понять: продолжению быть.

Творческо Анны Егоян наполнено лирикой и чувственностью. Одна из самых популярных поэтесс современности, она собирает миллионы просмотров своих роликов в интернете. В кадре Анна Егоян читает стихи в музыкальном сопровождении. Проникновенный голос и особая подача помогли ей снискать любовь публики по всему миру.

Псковичи вновь поддались очарованию бархатного голоса поэтессы 12 июля этого года. Анна Егоян привезла программу «Стихотерапия». Во время вечера она много общалась с публикой и призналась, как важно вернуться в «Покровский». Зрители отвечали благодарностью и отзывчивостью. Нередко наизусть знали ее стихи.

Побывавшие на вечере обратили внимание на любопытный факт. Обычно большую часть публики на творческих концертах составляют женщины. Так не только в Пскове, распорядители концертных залов по всему миру подтвердят этот тезис. Однако на вечере Анны Егоян сложилась обратная ситуация. Мужчины не просто выполняли роль «паровозика», выведенного в свет своими женщинами — нет, они внимательно слушали и активно участвовали в происходящем.

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А в «Покровском» заявляют, что непременно вновь порадуют псковского зрителя.

Ожидание прекрасного

Менее чем через две недели, 24 июля, на террасу «Покровского» опустилась «Лавандовая ночь». Теплый летний вечер в седьмой раз собрал любителей барочной музыки. Барочная музыка сложна в исполнении. Для ее полноценного восприятия необходим подготовленный слушатель. Псковский как раз такой. Организаторы концерта сомневались: проводить ли его в этом году, не устала ли публика? Но с приходом тепла и поступлением большого числа вопросов о дате, стало понятно: «Лавандовую ночь» в городе любят и ждут. А потому в «Покровском» просто не могут оставить ценителей классики без ставшей привычной встречи с прекрасным.

«Мы — не только отель, а еще и проводник в мир прекрасного. Мы даем гостям нечто большее, и они это с благодарностью помнят. Мы очень гордимся, что делаем это из года в год», - говорит директор «Покровского» Ирина Кухи.

Дерижер Николай Хондзинский называет проект уникальным для всей страны: камерный фестиваль на открытом воздухе, где звучит музыка эпохи барокко. Собранная им команда музыкантов погрузила публику во вдумчивую атмосферу музыки Генделя, Вивальди и их современников. И конечно, изысканный вечер для настоящих эстетов был бы неполным без сопрано солистки Мариинского театра Марии Баянкиной.

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Так что поклонникам и этого проекта, звучащего в лучах закатного солнца, непременно стоит ждать продолжения.

Легкая классика

Проект «Бархатные сезоны» — новинка этого года. Мягким осенним вечером 13 сентября на террасе «Покровского» собрались любители легкой классики.

Губернаторский симфонический оркестр под управлением главного дирижера и художественного руководителя проекта Алексея Репникова исполнил «хиты» XIX века: самые известные увертюры, арии, дуэты из оперетт и танцевальную музыку Иоганна Штрауса, Лео Делиба, Франца Легара и их собратьев по музыкальному перу.

Льющуюся над Покровской башней и набережной Великой прекрасную музыку, ярко блистающую второе столетие, на сцене дополнили сопрано Светланы Москаленко (Михайловский театр) и тенор Николая Ерохина (МАМТ им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко). Ценители музыкальных вечеров в «Покровском» были рады знакомству с новыми для себя солистами. Под стать продолжавшемуся в первой половине сентября теплому лету, зрители горячо рукоплескали музыкантам и певцам.

«Бархатные сезоны показали, что встречи с прекрасным возможны в новых форматах. А значит, «Покровский» и в следующем сезоне найдет, чем усладить слух взыскательной псковской публики.

Валентина Семенова