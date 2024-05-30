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Отборочный концерт псковского фестиваля «Добрый рок» 12 апреля пройдет в Москве

Отборочный концерт музыкального фестиваля живой музыки «Добрый рок-2025», который пройдет в прибрежной зоне озера Смолинского в Палкино с 4 по 6 июля, состоится в московском клубе Live Stars 12 апреля, в День космонавтики. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил директор фестиваля Андрей Семенов.

Для участия в отборочном концерте зарегистрированы шесть претендентов: Polina Mauer, «The Стереотипы», АNГЕР, NRKYS, Am-Letto, «Под небом». Они представят свои лучшие композиции, чтобы побороться за место на главной сцене фестиваля.

«В этот вечер зрителей также ждут выступления приглашённых гостей - "Пика" и "Нина Смит", которые добавят особую атмосферу праздника своими известными треками», - добавил Андрей Семенов.

Начало в 17.00, вход будет открыт с 16.30. Адрес: город Москва, Берсеневский переулок, дом 5, строение 2.