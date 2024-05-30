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Шедевры Мусоргского и Мендельсона прозвучат на органном концерте в Пскове 22 февраля

Концерт органной музыки из цикла «Мендельсон и Мусоргский» состоится в субботу, 22 февраля, в 17:00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы концерта.

Фото: Храм Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове

В концерте примет участие московский органист Иван Гавриков, выпускник и аспирант Московской государственной консерватории имени Петра Чайковского по классу «Орган», лауреат всероссийских и международных органных конкурсов.

На концерте «Мендельсон и Мусоргский» прозвучат музыкальные произведения XIX века: германского композитора-романтика и органиста Якоба Людвига Феликса Мендельсона-Бартольди и русского композитора, члена «Могучей кучки», автора фортепианного цикла «Картинки с выставки» Модеста Мусоргского.

Храм открывается за 45 минут до начала концерта. Продолжительность 65 минут, без антракта. В начале звучит художественное слово. По вопросам можно обращаться по контактным телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7(911) 209-59-53.

Адрес: Псков, улица Плехановский Посад, дом 64.