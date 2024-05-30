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Пять концертов органной музыки состоятся в Пскове в марте

В марте в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове состоятся пять концертов органной музыки, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы концертов.

Первый из них под названием «Немецкая соната: от Баха до Райнбергера» пройдёт в воскресенье, 2 марта, в 17:00. На нём выступит петербуржская органистка Лилия Кузнецова, выпускница Российской Академии Музыки имени Гнесиных (Москва), преподаватель по классу «Орган» в Санкт-Петербургском музыкальном училище имени Н. А. Римского-Корсакова.

Второй органный концерт под названием «Немецкое барокко» состоится в воскресенье, 9 марта, в 17:00. В нём со своей программой выступит молодая петербуржская органистка Татьяна Мордвинова, выпускница СПбГУ на кафедре «Органа, клавесина и карильона», лауреат всероссийских и международных органных конкурсов.

Третий концерт органной музыки из цикла «Коллекция фантазий Телеманна» пройдёт в субботу, 15 марта, в 17:00. В нём со своей авторской программой выступит Марина Ишина (орган), выпускница кафедры «Органа, клавесина и карильона» факультета искусств СПбГУ, дипломант всероссийского конкурса органистов (2019), преподаватель и специалист по обслуживанию исторических клавишных в Центре старинной музыки «Эглерио», Санкт-Петербург.

Четвёртый концерт органной музыки под названием «Шедевры классики и легендарные саундтреки» состоится в воскресенье, 23 марта, в 17:00. В нём со своей программой выступит Александр Новосёлов, выпускник Нижегородской консерватории по классам «Фортепиано» и «Органа», магистр Санкт-Петербургского государственного университета по специальности «Орган», солист Карельской Государственной филармонии, лауреат всероссийских и международных органных конкурсов, обладатель премии «Органист года 2022» за популяризацию органной музыки среди детей и молодёжи в Республике Карелия.

И последний, пятый концерт органно-вокальной музыки из цикла «Бах и музыка Великого поста» состоится в воскресенье, 30 марта, в 17:00. В концерте примут участие Виталия Котова (орган), выпускница кафедры «Специального фортепиано» Нижегородской Государственной Консерватории имени М. И. Глинки, выпускница Санкт-Петербургской Государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова на кафедре «Органа и клавесина», выпускница аспирантуры-ассистентуры кафедры «Органа и клавесина» Санкт-Петербургской Государственной Консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, лауреат всероссийских и международных органных конкурсов, и Серафима Офицерова (контральто), выпускница РГПУ имени А. И. Герцена (по классу альта), выпускница музыкально-просветительского колледжа имени Б. И. Тищенко (Академическое сольное пение), студентка магистратуры РГПУ имени А. И. Герцена (теория и практика вокального искусства), лауреат международных вокальных конкурсов.

Храм открывается за 45 минут до выступления. Посещение рекомендовано для всех категорий слушателей старше 10 лет. Продолжительность 70 минут, без антракта. В начале концерта звучит художественное слово.

По вопросам концертов можно обращаться по контактным телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7(911) 209-59-53. Адрес: улица Плехановский Посад, дом №64.