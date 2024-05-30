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Коллективы Луганской филармонии впервые проведут гастрольный тур в Псковской области

Гастроли камерно-инструментального ансамбля «Киевская Русь», ансамбля танца «Рондо» и вокально-эстрадного ансамбля «Сфорцандо» Луганской академической филармонии пройдут в дереве Родина Псковского района 8 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Зрителям будет представлена концертная программа «В ритмах весны». В программу вошли полюбившиеся многим произведения, такие как «Московские окна» (сл. М. Матусовский, муз. Т. Хренников), «Если выйдешь мне навстречу» (Ю. Антонов), «Матушка-Земля» (Т. Куртукова), «Малиновка» (сл. А. Поперечный, муз. Э. Ханок), «Ни минуты покоя» (сл. В. Добрынин, муз. Л. Деребенев) и многие другие.

Камерно-инструментальный ансамбль «Киевская Русь» — это яркий и самобытный коллектив, грамотно сочетающий народные инструменты (баян, домра, балалайка) с электрогитарами, ударными и клавишными, отметили в ТКД. Коллектив был создан в феврале 1976 года. Ансамбль – лауреат многих конкурсов и фестивалей, среди которых международный конкурс им. «Молодой гвардии», фестивали им. И. Паторжинского, «Золотое Яблоко», «Ялта-2000», «Славянский базар» и другие. Сейчас «Киевская Русь» по праву считается одним из ведущих и востребованных коллективов филармонии, принимающих участие в самых ответственных мероприятиях Луганской Народной Республики. В творческой копилке коллектива свыше 70 сольных программ, посвященных памяти выдающихся деятелей культуры и искусства, государственным, профессиональным праздникам и памятным датам.

Фото: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

Гостей ждут в родинском доме культуры 8 марта в 17:00 по адресу: улица Юбилейная, 1, деревня Родина.

Концерт организованы ФГБУК «Росконцерт» согласно всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации.