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Концерт органной музыки из цикла «Немецкое барокко» дадут в Пскове 9 марта

Концерт органной музыки из цикла «Немецкое барокко» состоится в воскресенье, 9 марта, в 17.00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы концерта.

Фото: Храм Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове

В концерте примет участие молодая и талантливая петербуржская органистка Татьяна Мордвинова, выпускница СПбГУ на кафедре «Органа, клавесина и карильона», лауреат всероссийских и международных органных конкурсов.

В программе концерта «Немецкое барокко» прозвучат лучшие музыкальные произведения XVII-XVIII эпохи барокко: Николауса Брунса, датско-немецкого композитора, скрипача и виртуозного органиста XVII столетия, Дитриха Букстехуде, немецко-датского композитора и органиста, Георга Муффата, немецкого композитора позднего барокко и органиста, и Иоганна Себастьяна Баха, «короля органа», самого известного немецкого композитора и органиста XVIII века. Слушатели смогут познакомиться с органными шедеврами самых именитых немецких композиторов и органистов эпохи барокко.

Храм открывается за 45 минут до начала концерта. Посещение рекомендовано для всех категорий слушателей старше 10 лет. Продолжительность 70 минут, без антракта. В начале концерта звучит художественное слово.

По вопросам концертов можно обращаться по контактным телефонам: (8112) 62-13-50, +7 (911) 968-63-32 и +7(911) 209-59-53.