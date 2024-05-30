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Музыка из «Игры престолов» может прозвучать в псковской филармонии

Музыку из «Игры престолов» смогут услышать псковичи в следующем году. Об этом художественный руководитель и главный дирижёр Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Репников сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

По словам Алексея Репникова, оркестр уже ведет переговоры с правообладателями нот. Он подчеркнул, что исполнение таких произведений требует тщательной подготовки и поиска необходимых материалов. Однако усилия стоят того, поскольку музыка из «Игры престолов» пользуется большой популярностью и привлекает внимание широкой аудитории.

«Мы стараемся привлечь как можно больше людей, предлагая разнообразные музыкальные жанры и произведения», — сказал Алексей Репников.