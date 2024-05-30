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«Коллекцию фантазий Телеманна» услышат псковичи на органном концерте

Концерт органной музыки из цикла «Коллекция фантазий Телеманна» состоится в субботу, 15 марта, в 17.00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы концерта.

Фото: Храм Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове

В концерте примет участие опытная и харизматичная Марина Ишина (орган), выпускница кафедры «Органа, клавесина и карильона» факультета искусств СПбГУ, дипломант всероссийского конкурса органистов (2019), преподаватель и специалист по обслуживанию исторических клавишных в центре старинной музыки «Эглерио», Санкт-Петербург.

В программе концерта «Коллекция фантазий Телеманна» прозвучат лучшие музыкальные произведения XVII-XVIII века эпохи барокко одного из самых ярчайших немецких композиторов своего времени Георга Филиппа Телеманна. Слушатели смогут познакомиться с десятью его шедеврами из сборника «Тридцать шесть фантазий для клавесина» в переложении для органа.

Храм открывается за 45 минут до начала концерта. Посещение рекомендовано для всех категорий слушателей старше 10 лет. Продолжительность 70 минут, без антракта. В начале звучит художественное слово.

По вопросам концертов можно обращаться по контактным телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7(911) 209-59-53.



Адрес: улица Плехановский Посад, дом 64.