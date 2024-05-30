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Певец Shaman выступит в Пскове 4 октября

Заслуженный артист России Shaman (Ярослав Дронов - прим. ред.) выступит в большом концертном зале Псковской областной филармонии 4 октября, сообщается на сайте филармонии.

«Заслуженный артист России и автор всенародно любимых хитов Shaman представляет грандиозную "Победу!". Так называется новая концертная программа знаменитого певца и большой гастрольный тур, в рамках которого уже запланировано свыше 100 выступлений в различных регионах России, включая города Новороссии», - отметили в филармонии.

В новую концертную программу, премьера которой состоялась на Красной площади в День российского флага, вошли свежие песни, специально написанные музыкантом для «Победы!», и золотые хиты — «Встанем», «Я русский», «Моя Россия».

Напомним, что Shaman представит Российскую Федерацию на конкурсе «Интервидение».

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В начале февраля президент Владимир Путин подписал указ о проведении международного музыкального конкурса «Интервидение». Главная его задача — знакомство с представителями зарубежной эстрады и национальной музыкой разных стран мира, а также продвижение отечественных исполнителей на мировой сцене.