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Столичные звезды выступят на итоговом гала-концерте проекта «Город мастеров» в Печорах

Итоговый гала-концерт участников культурно-образовательного кластера «Город мастеров», поддержанного президентским фондом культурных инициатив, пройдет в Печорском районном центре культуры 27 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

С апреля 2024 по май 2025 в городах Печоры и Псков ежемесячно проводились творческие и образовательные мастерские, руководителями которых стали российские филологи и искусствоведы, представители Государственного института русского языка имени Александра Пушкина, Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва, заслуженные художники России, деятели российского киноискусства, заслуженные и народные артисты РФ, музыканты-инструменталисты и вокалисты знаковых московских театров.

В программе проекта «Город мастеров» приняли участие молодые художники, учащиеся ведущих творческих вузов России, а также учащиеся Печорской школы искусств и художественных студий Псковской области. В рамках итогового мероприятия культурно-образовательного кластера «Город мастеров» будет представлена выставка их работ. Открытие выставки состоится также 27 мая в 13:00 в фойе Печорского районного центра культуры (город Печоры, улица Свободы, 29).

А в 14:00 в Печорском районном центре культуры пройдет итоговый гала-концерт участников культурно-образовательного кластера «Город мастеров». Посетить мероприятие может любой желающий — вход бесплатный.

На итоговом мероприятии состоится первое выступление созданного молодежного духового оркестра. В программе гала-концерта, в которой прозвучат произведения русских и зарубежных композиторов, примут участие руководители творческих мастерских и участники мастер-классов из города Печоры:

Александра Ковалевич, солистка Московского музыкального театра «Геликон-опера» под руководством Дмитрия Бертмана, приглашённая солистка Государственного академического Большого театра России;

Мария Пахарь, заслуженная артистка Республики Удмуртия, солистка Московского академического музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немеровича-Данченко, приглашённая солистка Государственного академического Большого театра России;

Дарья Клименко, лауреат всероссийских и международных конкурсов;

Константин Бржинский, солист Московского музыкального театра «Геликон-опера» под руководством Дмитрия Бертмана;

Илья Хардиков, солист Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной и Образцово-показательного оркестра войск Национальной Гвардии РФ, преподаватель высшей школы музыки, артист высшей квалификации;

Сергей Семёнов, концертмейстер Москонцерта, лучший концертмейстер года, лауреат всероссийских и международных конкурсов, преподаватель кафедры специального фортепиано в Московском государственном институте культуры и искусства;

Детский эстрадный хор ЛайккиЛайк, город Печоры, художественный руководитель А. Самсонова;

Молодёжный духовой оркестр город Печоры, художественный руководитель В. Подмогаев.

«Мы завершаем проект "Город мастеров". За год нашей работы в Печорах и Пскове было много интересных встреч, открытий и общений с известными деятелями российской культуры, науки и образования. Мы рады, что наш проект привлек внимание молодёжи и взрослого населения. Свидетельством являются полные залы зрителей на творческих встречах, концертах и мастер-классах. И сегодня, прощаясь с Псковской областью, мы говорим: "До свидания, до новых встреч на древней, гостеприимной Псковской земле!"» - заключила президент Центра кинофестивалей и международных программ, заслуженный деятель искусств РФ Татьяна Шумова.

Организаторы: Центр кинофестивалей и международных программ совместно с администрацией Псковской области, комитетом по культуре Псковской области и Печорским городским центром культуры.