Столичные звезды выступят на итоговом гала-концерте проекта «Город мастеров» в Печорах

Итоговый гала-концерт участников культурно-образовательного кластера «Город мастеров», поддержанного президентским фондом культурных инициатив, пройдет в Печорском районном центре культуры 27 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.
С апреля 2024 по май 2025 в городах Печоры и Псков ежемесячно проводились творческие и образовательные мастерские, руководителями которых стали российские филологи и искусствоведы, представители Государственного института русского языка имени Александра Пушкина, Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва, заслуженные художники России, деятели российского киноискусства, заслуженные и народные артисты РФ, музыканты-инструменталисты и вокалисты знаковых московских театров.
В программе проекта «Город мастеров» приняли участие молодые художники, учащиеся ведущих творческих вузов России, а также учащиеся Печорской школы искусств и художественных студий Псковской области. В рамках итогового мероприятия культурно-образовательного кластера «Город мастеров» будет представлена выставка их работ. Открытие выставки состоится также 27 мая в 13:00 в фойе Печорского районного центра культуры (город Печоры, улица Свободы, 29).
А в 14:00 в Печорском районном центре культуры пройдет итоговый гала-концерт участников культурно-образовательного кластера «Город мастеров». Посетить мероприятие может любой желающий — вход бесплатный.
На итоговом мероприятии состоится первое выступление созданного молодежного духового оркестра. В программе гала-концерта, в которой прозвучат произведения русских и зарубежных композиторов, примут участие руководители творческих мастерских и участники мастер-классов из города Печоры:
Организаторы: Центр кинофестивалей и международных программ совместно с администрацией Псковской области, комитетом по культуре Псковской области и Печорским городским центром культуры.