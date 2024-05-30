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Эстрадно-джазовый оркестр завершает подготовку к концерту в Поганкинских палатах

Эстрадно-джазовый оркестр Псковской области завершает подготовку к предстоящему концерту в Поганкинских палатах, сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Видео: ТКД

«Всех любителей хорошей музыки приглашаем погрузиться в чарующие звуки джазовых композиций и вместе провести прекрасный вечер в историческом пространстве Пскова. Концерт начнется 26 июня в 19:30, ждём вас!» - сообщили в ТКД.

Напомним, что солистка Настасья Петрова исполнит известные джазовые композиции - Summertime, Hello, Dolly!, Georgia, Sway и другие.

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В этом году программа «Галерея-Джаз» посвящена великим мастерам джазовой музыки, чьи имена навсегда вписаны в историю этого уникального музыкального направления.