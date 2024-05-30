Сцена / Концерты

Альберт Жалилов пригласил псковичей на свой концерт на террасе отеля «Покровский»

15 августа на террасе псковского отеля «Покровский» выступит заслуженный артист Республики Татарстан Альберт Жалилов с программой «Казанова»: о женщинах, мужчинах и любви (категория 12+). Он записал видеообращение к псковичам и пригласил их на свое выступление.

«Продолжение традиционных встреч! Как же я этого жду! Это очень здорово!» - отметил заслуженный артист Республики Татарстан.

Альберт Жалилов добавил, что программа изобилует шутками, общением с залом и прекрасными песнями о любви.

«Со мной в этот вечер будет знаменитый ансамбль "Экспромт-квинтет", который не только саккомпанирует, но и сыграет свои лучшие сольные номера», - добавил артист.

Начало концерта в 19:00. Ранее сообщалось, что каждый, кто купит билет на концерт, участвует в розыгрыше.