Инструментальные обработки известных мелодий военных времён услышат псковичи в БКЗ

Инструментальные обработки известных мелодий времён Великой Отечественной войны услышат псковичи на концерте «Память сердца» к 80-летию Победы 25 октября на сцене Псковской областной филармонии, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Изображения предоставили в ТКД Псковской области

Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема воссоздаст атмосферу давно минувших лет, напомнив о героях, подаривших миру Победу в Великой Отечественной войне.

Зрители услышат произведения выдающихся композиторов, среди них Исаак Дунаевский, Лев Книппер, Матвей Блантер, Борис Мокроусов, Никита Богословский.

«Каждое произведение исполнено с душой и любовью, передаёт дух эпохи и напоминает о подвигах наших предков», - уточнили в ТКД.

Начало в 17.00.