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Новый спектакль «Ревизор» Псковского театра драмы примет участие в петербургском фестивале «Осенний марафон»

Новый спектакль «Ревизор» Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина приглашен участвовать в новом петербургском фестивале «Осенний марафон», который пройдет в Северной столице России с 1 по 11 ноября.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, фестиваль проводит театральное агентство «Литерный ряд» при поддержке министерства культуры РФ и комитета по культуре Санкт-Петербурга. Агентство «Литерный ряд», создательницей и бессменной руководительницей которого является Нина Петрова-Бови, уже много лет радует петербуржцев гастролями ведущих театров России - «Ленкома» и Театра им. Вахтангова, Театра Романа Виктюка и Театра Наций, театра «Современник» и проектов Евгения Гришковца. Сама фамилия «Петрова» для петербургских театралов давно стала знаком качества.

В фестивале «Осенний марафон» кроме псковского «Ревизора» участвуют спектакль московского Театра им. Пушкина «Кинастон» в постановке Евгения Писарева с Максимом Матвеевым в главной роли, спектакль Ярославского театра драмы им. Федора Волкова «Чайка. Эскиз», поставленный Евгением Марчелли, спектакль «Встречайте, мы уходим!» Театра им. Моссовета с участием Виктора Сухорукова, дуэтный спектакль Максима Аверина и Анны Якуниной «Там же, тогда же» и многие другие яркие театральные новинки.

«Ревизор» Псковского театра драмы будет показан на сцене петербургского Театра музыкальной комедии 5 ноября. Режиссер спектакля Петр Шерешевский, почти не меняя текста пьесы, действие которой у него перенесено в сегодняшний день, резко поменял привычный жанр «Ревизора». Его спектакль - странный гибрид гиперреализма и мистического триллера, в финале поднимающийся до трагической ноты. В спектакле немало социальной сатиры, примет нашего времени, киноцитат и популярных мемов, однако они не закрывают от зрителя главной мысли: продать душу силам зла совсем нетрудно, можно даже не расписываться кровью - и не заметить, как потерял самое дорогое. Эффектная театральная подача, глубина и многомерность смыслов, острые, иногда шокирующие сценические решения, элегантная сценография, обилие музыки - всё это новый «Ревизор», успевший наделать шуму не только в Пскове, но привлечь внимание всей театральной России.

Билеты в продаже у всех крупных билетных операторов Петербурга, их стоимость: от 500 до 2000 рублей. А на псковской сцене ближайший показ «Ревизора» 27 октября, билеты - от 300 до 900 рублей.