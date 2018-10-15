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Специально для Симфонического оркестра Псковской филармонии скандинавская группа Dánjal написала партитуры

В начале декабря в Псковскую область, после концертов в Москве и Великом Новгороде, посетит скандинавская группа Dánjal, виртуозно играющая горячие балканские боевики и холодные северные баллады. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции, 1 декабря потомки викингов выступят в Псковской областной филармонии, а 2 декабря - в Великолукском драматическом театре. После музыканты из Дании, Финляндии, Швеции и Фарерских островов отправятся в далекий Сургут, где и завершат свой первый тур по России.

Интересно, что в Пскове и Великих Луках вместе с группой Dánjal на одной сцене окажется Симфонический оркестр Псковской филармонии. Специально него Доньял оа Нестабе и его финский друг Ким Нюберг, закрывшись в доме на краю Земли, написали партитуры на более чем десять своих произведений. Итогом беспрецедентного проекта станет феерические совместные концерты, на которых, как обещают организаторы, в едином музыкальном экстазе сольются 35 музыкантов и один дирижер. Не обойдется и без особенного подарка зрителям. Заморские музыканты специально для тура переводят на фарерский язык одну очень известную русскую песню.

Немного скучной истории с умными словами. Несмотря на богатый политический бэкграунд, сын, внук и правнук министров Фарерских островов Доньял оa Нестабе, выбрал для самовыражения не трибуну, а рояль. Творческие идеи этого, живущего в Атлантическом океане на груде камней пианиста и певца с академическим образованием, в итоге превратились в группу. В ее состав вошли представители большинства северных стран, незамысловато назвав себя «Dánjal». Под влиянием Тома Уэйтса, The Beatles и классики поп-и рок-музыки 70-х они отточили свое уникальное звучание, смешав северную меланхолию с джазом, народной музыкой, рок-н-роллом и ещё минимум десятком других стилей.