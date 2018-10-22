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В ТКД пояснили, почему качественный культурный контент не пускают в детские сады Пскова

В Театрально-концертной дирекции Псковской области пояснили, почему качественный культурный контент от структурных подразделений ТКД с сентября 2017 года не пускают в детские сады и школы Пскова. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в ходе пресс-конференции 22 октября и.о. гендиректора Театрально-концертной дирекции Псковской области Ольга Тимофеева сообщила, что в прошлом году администрация города пересмотрела модель взаимодействия с творческими коллективами, работающими в образовательных учреждениях.

«Сейчас предложен договор аренды или безвозмездного пользования помещениями. Мы неоднократно подавали пакет документов, однако получали отказы. Мотивированы были они тем, что мы не можем предоставлять льготы для многодетных семей», - отметила Ольга Тимофеева, пояснив, что невозможность предоставления льгот предусмотрена в региональном законодательстве.

В то же время и.о. директора ТКД обратила внимание, что услуги, которые предоставляют театры и филармония, являются качественным и сертифицированными. «Мы отвечаем за качество и безопасность всех артистов, есть справки об отсутствии судимости, медицинские справки. У нас нет никаких вопросов с авторам и произведениями», - сказала она.

Ольга Тимофеева предупредила образовательные учреждения Пскова о том, что они могут попасть на большие штрафы, если выяснится, что в их стенах идут представления с использованием авторских прав, но без отчисления в авторское общество.

Директор Псковской филармонии Елизавета Барышникова также добавила, что все билеты на выездных мероприятиях - это бланки строгой отчетности. В детские учреждения коллективы ТКД ездят с билетами и афишами.

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Напомним, бурную дискуссию тема ведения предпринимательской деятельности в образовательных учреждениях вызвала в соцсети Instagram на странице заместителя главы города Елены Полонской. В комментариях под постом депутата директор филармонии Елизавета Барышникова высказала мнение, что власти Пскова ограничивают детей в развитии и способствуют их деградации.