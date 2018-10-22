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Воспитанники детских садов Пскова не могут посмотреть уникальный бэби-спектакль Псковского театра

Детские проекты и лаборатории работают на базе Псковского театра драмы. Как передает корреспондент Псковской Ленте Новостей, об этом в ходе пресс-конференции 22 октября сообщила директор Псковского драмтеатра Людмила Цишковская.

«Наше учреждение не специализируется на детских спектаклях, но мы думаем о детях. У нас есть проекты и детские лаборатории. Есть три очаровательных спектакля. Один из них - "Год жирафа" - это бэби-спектакль, созданный по совершенно уникальной технологии. Это история в шатре, которая вполне могла бы быть показана на выездных площадках. Но, к сожалению, театр не имеет возможности сейчас этого делать», - отметила она.

Кроме того, в репертуаре театра есть спектакли «Краденое солнце» и «Простодурсен». «Это спектакли для всей семьи, которые дают пищу и для ума, и для сердца. Это очень хорошие, качественные и профессиональные работы», - сказала Людмила Цишковская.

Как сообщалось ранее, с сентября 2017 года коллективы Театрально-концертной дирекции не пускают в детские сады и школы Пскова. И.о. гендиректора Театрально-концертной дирекции Псковской области Ольга Тимофеева, что в прошлом году администрация города пересмотрела модель взаимодействия с творческими коллективами, работающими в образовательных учреждениях.

Людмила Цишковская также высказала мнение о том, что культурные продукты с сомнительным качеством, которые демонстрируют детям в дошкольных учреждениях, портят юных зрителей.

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Напомним, бурную дискуссию тема ведения предпринимательской деятельности в образовательных учреждениях вызвала в соцсети Instagram на странице заместителя главы города Елены Полонской. В комментариях под постом депутата директор филармонии Елизавета Барышникова высказала мнение, что власти Пскова ограничивают детей в развитии и способствуют их деградации.