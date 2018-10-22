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Татьяна Ааб: Нам без нашего юного зрителя всегда бывает плохо

«Нам без нашего юного зрителя всегда бывает плохо», - заявила директор Псковского театра кукол Татьяна Ааб в ходе пресс-конференции 22 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Так руководитель учреждения прокомментировала тот факт, что Театр кукол уже больше года не выступает в детских образовательных учреждениях Пскова.

Татьяна Ааб рассказала, что еще год назад, когда власти города пересмотрели модель взаимодействия с творческими коллективами, были сделаны соответствующие запросы в исполнительные органы власти региона о возможности предоставления услуг театра на льготной основе для многодетных семей. Однако бюджетные культурные учреждения были проинформированы о том, что такие льготы представлять в соответствии с федеральным и региональным законодательством нельзя.

Директор театра кукол пояснила, что любой театральный продукт довольно затратен. «Однажды получив отказ в льготе, мы полностью лишились выступлений. При этом два спектакля ежегодно мы делали с возможностью выездных выступлений именно по заказу детских садов», - сказала директор она. Татьяна Ааб подчеркнула, что привести детей в зал Театра кукол значительно сложнее и из-за транспортной составляющей, и из-за временной.

Также Татьяна Ааб рассказала, что обзвонила порядка 20 театров Северо-Запада и Центра России, чтобы выяснить, есть ли у них схожие проблемы. «Люди в недоумении и в удивлении, откуда это взялось и что это за нововведение в Пскове», - поделилась она.

«Я не знаю, как обходятся детские учреждения без нас целый год. Может, и хорошо. Но нам без нашего юного зрителя всегда бывает плохо», - заключила Татьяна Ааб.

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Напомним, бурную дискуссию тема ведения предпринимательской деятельности в образовательных учреждениях вызвала в соцсети Instagram на странице заместителя главы города Елены Полонской. В комментариях под постом депутата директор Псковской филармонии Елизавета Барышникова высказала мнение, что власти Пскова ограничивают детей в развитии и способствуют их деградации, так как не пускают в детские сады коллективы ТКД с качественным культурным контентом.